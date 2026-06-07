“إثراء” يعلن نتائج الفرق الفائزة في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) -مبادرة أرامكو- مساء السبت، المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية، بإعلان تأهل أربعة فرق من أصل عشرين فريقًا مشاركًا إلى المنافسة العالمية التي ستقام في سنغافورة خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى تنمية المشهد الثقافي والتعليمي من خلال برامج نوعية تسهم في تطوير مهارات الشباب العلمية والعملية، وتحفيز قدراتهم الابتكارية، إلى جانب ترسيخ منهجيات التعلم التطبيقي.

وخلال الحفل، أعلن المركز أسماء الفرق الفائزة، حيث تُوِّج فريق (لينكس) من (الظهران) بالمركز الأول، وفريق (باز) من (جدة) بالمركز الثاني، وفريق (عنق) من (المدينة المنورة) بالمركز الثالث، وفريق (درين) من (الأحساء) بالمركز الرابع، في الوقت الذي تم الإعلان عن 13 جائزة مختلفة، كجائزة أسرع سيارة، وأفضل إدارة للمشروع، وجائزة أفضل فريق في الاستدامة وغيرها.

وشهدت المنافسات مستويات متقدمة من التحدي والتنافس بين الفرق المشاركة التي استعرضت مهاراتها في مجالات التصميم والهندسة والإدارة والعمل الجماعي، وسط حضور أولياء الأمور والمدربين والداعمين للبرنامج.

ويأتي تأهل الفرق الأربعة امتدادًا للإنجازات التي حققتها المملكة في النسخة العالمية الماضية، حيث سجلت الفرق السعودية حضورًا لافتًا بوصولها جميعًا ضمن المراكز العشرة الأوائل على مستوى العالم، في إنجاز يعكس مستوى المشاركين وجودة مخرجات البرنامج.

واستهل الحفل الختامي بكلمة مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) المكلّف مصعب السعران، قائلًا: “في مناسبة نحتفي فيها بالإنجاز، ونحصد أثر الاستثمار في الإنسان، نواصل التزامنا في بناء جيل يمتلك المعرفة وقادر على صناعة المستقبل.”

من جانبها، أعربت قائد برنامج STEM السعودية مها عبدالهادي عن فخرها بالفرق المتأهلة إلى المنافسة العالمية، مؤكدة أن النسخة الحالية كشفت عن قدرات ومواهب استثنائية لدى الطلبة المشاركين.

وأوضحت أن رحلة البرنامج كشفت عن جيل يمتلك قدرات استثنائية وشغفًا حقيقيًا بالابتكار، ويعد تأهل الفرق الأربعة إلى المنافسة العالمية في سنغافورة انعكاسًا لمستوى التميز الذي أظهره المشاركون.

يُذكر أن سباق STEM السعودية استقطب منذ انطلاق نسخته لعام 2026 أكثر من 280 طالبًا وطالبة من المراكز التدريبية الستة في الظهران والرياض وجدة والأحساء والمدينة المنورة، إضافةً إلى الجبيل في مشاركةٍ أولى هذا العام؛ ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات العملية للمشاركين في مجالات متعددة تشمل الجوانب الإدارية والهندسية.

كما يواصل سباق STEM السعودية ترسيخ أثره بوصفه منصة وطنية لاكتشاف المواهب العلمية وتنمية كفاءات الشباب، حيث أسهم خلال السنوات الماضية في تمكين العديد من الطلبة من خوض تجارب نوعية على المستويين المحلي والدولي، وجسّد طلبة البرنامج تمثيلهم المشرّف للمملكة في المحافل الدولية، من خلال مشاركة ستة طلاب في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة.