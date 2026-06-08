إجلاء نحو 10 آلاف شخص إثر الأمطار الغزيرة في الصين

أجلت السلطات الصينية اليوم قرابة 10 آلاف شخص؛ إثر الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أجزاءً من مقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين خلال يومي أمس واليوم؛ ما تسبب في حدوث فيضانات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المناطق المتضررة شملت مدينة تشيانشي، ومدينة تسونيي، ومحافظة تشانغشون، حيث أثّرت الأمطار المتواصلة من أمس وحتى الساعات الأولى من اليوم في تشيانشي على جميع البلدات الـ30 في المدينة، وشهدت خمس بلدات هطول أمطار شديدة الغزارة بشكل استثنائي.

وأطلقت السلطات الصينية عمليات استجابة طارئة, وأجلت حتى الآن فرق الطوارئ 1377 شخصًا من 491 أسرة، وأنقذت أكثر من 50 شخصًا كانوا عالقين.

وفي الوقت ذاته، في محافظة تشانغشون، جرى نقل أكثر من 3000 شخص من نحو 1000 أسرة في القرى الواقعة خلف خزان بانكونغ إلى أماكن آمنة، بعد أن أثّر انقطاع التيار الكهربائي على عمليات تشغيل الخزان وأدى إلى فيضانه، في حين أجلت السلطات 4582 شخصًا من 1322 أسرة في تشياندونغنان بشكل مسبق، في حين تُجرى حاليًّا عمليات إجلاء لـ21754 آخرين ينتمون إلى 7213 أسرة.

وأصدرت وزارة الموارد المائية الصينية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية، بشكل مشترك، إنذارًا باللون الأحمر -وهو أعلى مستوى تحذير- حذرتا فيه من ارتفاع مخاطر حدوث فيضانات مفاجئة في أجزاء من جنوب شرق قويتشو تستمر حتى مساء اليوم.