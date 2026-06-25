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إحباط تهريب 3150 قرصًا مخدراً في جازان

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ مساءً
إحباط تهريب 3150 قرصًا مخدراً في جازان
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان إحباط تهريب (3.150) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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