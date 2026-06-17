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إحباط تهريب 47 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بجازان

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ مساءً
إحباط تهريب 47 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بجازان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان إحباط تهريب (47.350) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وأكدت الدوريات البرية لحرس الحدود استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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