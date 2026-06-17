إحباط تهريب 47 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بجازان

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أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان إحباط تهريب (47.350) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وأكدت الدوريات البرية لحرس الحدود استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
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