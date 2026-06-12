إحباط محاولة تهريب أكثر من 45 ألف حبة إمفيتاميتن مُخبأة في إرسالية أجبان

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 46,968 حبة من مادة “الإمفيتامين” المخدر، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة، ضُبطت الحبوب المخدرة مُخبأة في إرسالية عبارة عن عُلب معدنية تحتوي على “أجبان”.

وأضاف أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، حيث تم القبض على مُستقبِلها داخل المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي أن “زاتكا” ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.