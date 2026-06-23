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ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

إدارة الدين يقفل طرح يونيو 2026م بمبلغ إجمالي قدره 10.576 مليارات ريال

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
إدارة الدين يقفل طرح يونيو 2026م بمبلغ إجمالي قدره 10.576 مليارات ريال
المواطن- فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدِّد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 10.576 مليارات ريال سعودي (عشرة مليارات وخمسمئة وستة وسبعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ست شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 4.697 مليارات ريال سعودي (أربعة مليارات وستمئة وسبعة وتسعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.121 مليار ريال سعودي (مليارين ومئة وواحدًا وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2031م ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 1.022 مليار ريال سعودي (مليارًا واثنين وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.645 مليار ريال سعودي (مليارًا وستمئة وخمسة وأربعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 321 مليون ريال سعودي (ثلاثمئة وواحدًا وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 وبلغت الشريحة السادسة 770 مليون ريال سعودي (سبعمئة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2041.

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