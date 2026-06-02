إرشادات هامة من المرور لقائدي المركبات

توقعات بتشكّل ظاهرة إل نينيو بنسبة 80% بظواهر جوية متطرفة طائر الحبّاك في عسير.. دقة هندسية وسلوك مدهش في موسم التكاثر القبض على شخصين في جازان لترويجهما الحشيش هلال المدينة المنورة يقدم خدماته الإسعافية لضيوف الرحمن البحرين تمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 9 كيلو قات في عسير #يهمك_تعرف | مساند: تقسيط أسعار العقود متاح لأصحاب البطاقات الائتمانية #يهمك_تعرف | توضيح من التأمينات بشأن استبعاد المشترك غير السعودي بإسناد جوي وبري.. الداخلية الكويتية: ضبط النزلاء الهاربين الأمن السيبراني يدعو مستخدمي سامسونج إلى تثبيت أحدث التحديثات الأمنية
وجهت الإدارة العامة للمرور نصيحة هامة إلى قائدي المركبات، شددت فيها على ضرورة فحص منظومة المكابح بشكل دوري ومنتظم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن الالتزام بصيانة وفحص المكابح بانتظام يسهم بشكل فعال في تقليص احتمالات التعرض للأعطال المفاجئة، محذرة من أن أي خلل أو عطل في المكابح قد يؤدي مباشرة إلى فقدان السائق السيطرة الكاملة على المركبة، مما يشكل خطراً جسيماً على الأرواح.
وفي سياق جهودها التوعوية المستمرة لرفع كفاءة القيادة الآمنة، أعادت الإدارة التذكير بإرشاداتها السابقة التي تؤكد فيها على أهمية التزام قائدي المركبات بالسير في الجانب الأيمن من الطريق عند الضرورة، مشيرة إلى أن هذا السلوك المروري الواعي يساهم بشكل كبير في تعزيز انسيابية حركة التدفق المروري وتقليل حدة الازدحامات على الطرقات.