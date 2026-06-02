إرشادات هامة من المرور لقائدي المركبات

وجهت الإدارة العامة للمرور نصيحة هامة إلى قائدي المركبات، شددت فيها على ضرورة فحص منظومة المكابح بشكل دوري ومنتظم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن الالتزام بصيانة وفحص المكابح بانتظام يسهم بشكل فعال في تقليص احتمالات التعرض للأعطال المفاجئة، محذرة من أن أي خلل أو عطل في المكابح قد يؤدي مباشرة إلى فقدان السائق السيطرة الكاملة على المركبة، مما يشكل خطراً جسيماً على الأرواح.

تعزيز انسيابية الحركة المرورية

وفي سياق جهودها التوعوية المستمرة لرفع كفاءة القيادة الآمنة، أعادت الإدارة التذكير بإرشاداتها السابقة التي تؤكد فيها على أهمية التزام قائدي المركبات بالسير في الجانب الأيمن من الطريق عند الضرورة، مشيرة إلى أن هذا السلوك المروري الواعي يساهم بشكل كبير في تعزيز انسيابية حركة التدفق المروري وتقليل حدة الازدحامات على الطرقات.