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إسبانيا تتعثر أمام الرأس الأخضر وتكتفي بالتعادل في المونديال

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٣ مساءً
إسبانيا تتعثر أمام الرأس الأخضر وتكتفي بالتعادل في المونديال
المواطن - فريق التحرير

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فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة المنتخب الإسباني ونظيره منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مرسيدس-بنز بمدينة أتلانتا، ليبقى الصراع في المجموعة مفتوحًا منذ البداية.

ورغم الأفضلية الواضحة للمنتخب الإسباني على مستوى الاستحواذ والسيطرة وصناعة الفرص، لم يتمكن لاعبو الماتادور من ترجمة تفوقهم الهجومي إلى أهداف، في الوقت الذي اكتفى فيه منتخب الرأس الأخضر بمحاولات محدودة لم تشكل خطورة كبيرة على المرمى الإسباني.

وشهدت المباراة ظهورًا قويًا من إسبانيا من الناحية الهجومية، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تسجيل أي هدف، لتنتهي المواجهة بالتعادل دون أهداف في أول ظهور للمنتخبين بالبطولة.

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