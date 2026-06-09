Icon

وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون Icon تراجع أسعار الذهب اليوم  Icon تصل إلى 48.. رياح وارتفاع درجات الحرارة في الشرقية Icon المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر Icon الأردن تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية Icon “النواب الأمريكي” يستعد لتمويل إجراءات ترامب بشأن الهجرة Icon مسؤولون أمريكيون: مفاوضات إيران أحرزت تقدمًا في نقاط شائكة Icon إسبانيا ترعب منتخبات كأس العالم بـ 30 مباراة دون هزيمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

إسبانيا ترعب منتخبات كأس العالم بـ 30 مباراة دون هزيمة

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
إسبانيا ترعب منتخبات كأس العالم بـ 30 مباراة دون هزيمة
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يدخل منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 بكامل جاهزيته، بعدما وصل إلى 30 مباراة دون أي هزيمة، عقب فوزه الأخير على بيرو ودياً بنتيجة 3-1 استعداداً للنهائيات التي ستنطلق، يوم الخميس، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكانت آخر هزيمة لإسبانيا في مارس 2024، عندما خسرت أمام كولومبيا في الملعب الأولمبي بلندن.

وبعد التعادل مع العراق والفوز على بيرو، يركز الإسبان على الأيام الستة المقبلة قبل الظهور الأول في مونديال 2026 أمام الرأس الأخضر في أتلانتا، الاثنين المقبل.

ويصل المنتخب الإسباني إلى كأس العالم بصلابة غير مسبوقة من ناحية النتائج، دون أي هزيمة في المباريات الثلاثين الماضية.

ويحلم منتخب “لاروخا” اليوم بأن يكون مثل إسبانيا 2010، التي فازت بكأس العالم في جنوب إفريقيا، مع ديل بوسكي على رأس القيادة الفنية، وصل الفريق إلى جنوب أفريقيا بـ 12 مباراة دون خسارة في ذلك المونديال الذي انتهى بالمجد وتحقيق اللقب.

ويلعب منتخب إسبانيا، الذي يعد من أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم، في المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات للمونديال، برفقة منتخبات أوروغواي والسعودية والرأس الأخضر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القنوات الرياضية السعودية تبث تغطية مباشرة من 4 مدن أمريكية لمواكبة مشاركة الأخضر بكأس العالم
الرياضة

القنوات الرياضية السعودية تبث تغطية مباشرة من...

الرياضة
كأس العالم 2026.. فيفا يعلن رسميًا عن ألوان أطقم المنتخبات المشاركة
الرياضة

كأس العالم 2026.. فيفا يعلن رسميًا عن...

الرياضة
منطقة المشجعين تنقل أجواء كأس العالم إلى حي جاكس ابتداءً من الخميس المقبل
الرياضة

منطقة المشجعين تنقل أجواء كأس العالم إلى...

الرياضة
كأس العالم 2026 على مدى 6 عقود.. تمائم المونديال رموز تجمع الثقافات
الرياضة

كأس العالم 2026 على مدى 6 عقود.....

الرياضة