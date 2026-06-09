إسبانيا ترعب منتخبات كأس العالم بـ 30 مباراة دون هزيمة

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يدخل منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 بكامل جاهزيته، بعدما وصل إلى 30 مباراة دون أي هزيمة، عقب فوزه الأخير على بيرو ودياً بنتيجة 3-1 استعداداً للنهائيات التي ستنطلق، يوم الخميس، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وكانت آخر هزيمة لإسبانيا في مارس 2024، عندما خسرت أمام كولومبيا في الملعب الأولمبي بلندن.
وبعد التعادل مع العراق والفوز على بيرو، يركز الإسبان على الأيام الستة المقبلة قبل الظهور الأول في مونديال 2026 أمام الرأس الأخضر في أتلانتا، الاثنين المقبل.
ويصل المنتخب الإسباني إلى كأس العالم بصلابة غير مسبوقة من ناحية النتائج، دون أي هزيمة في المباريات الثلاثين الماضية.
ويحلم منتخب “لاروخا” اليوم بأن يكون مثل إسبانيا 2010، التي فازت بكأس العالم في جنوب إفريقيا، مع ديل بوسكي على رأس القيادة الفنية، وصل الفريق إلى جنوب أفريقيا بـ 12 مباراة دون خسارة في ذلك المونديال الذي انتهى بالمجد وتحقيق اللقب.
ويلعب منتخب إسبانيا، الذي يعد من أبرز المرشحين للتتويج بكأس العالم، في المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات للمونديال، برفقة منتخبات أوروغواي والسعودية والرأس الأخضر.