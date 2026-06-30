إسبانيا تعلن مقتل 19 من مواطنيها وفقدان 144 في زلزال فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن 19 من مواطني بلاده لقوا حتفهم في الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، فيما لا يزال 144 في عداد المفقودين.

وقال ألباريس في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية سترسل فريقا جديدا تابعا للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي إلى المناطق المنكوبة، بهدف إنشاء مستشفى ميداني لعلاج المصابين.

وأوضح أن المستشفى الميداني يكتسب أهمية حيوية في ظل العدد الكبير من الجرحى، مؤكدا استمرار دعم بلاده لجهود الإنقاذ في فنزويلا بالتضامن الكامل مع الشعب الفنزويلي.

وفي 24 يونيو الجاري ضرب فنزويلا زلزال مزدوج، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات، مخلفا حتى الاثنين 1719 قتيلا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.