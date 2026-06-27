إسبانيا تهزم الأوروغواي وتتأهل متصدرة للمجموعة الثامنة بكأس العالم توقيع اتفاق إطار ثلاثي بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل لاستعادة سيادة لبنان مدرب الأخضر جورجيوس دونيس: أشكر اللاعبين ولم نحقق ما نريد عواصف وفيضانات عارمة تضرب اليابان تفاصيل أول تصعيد بين أمريكا وإيران منذ توقيع مذكرة التفاهم أوكرانيا تكثف هجماتها بالمسيرات على مقاطعات روسية الأخضر يغادر كأس العالم بتعادله مع الرأس الأخضر دون أهداف طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
حسم المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب الأوروغواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وسجل اللاعب أليكس باينا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 42، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة أنهى بها مشواره في دور المجموعات متصدرًا المجموعة.
وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، ليحجز مقعده في دور الـ32، وتجمد رصيد منتخب الأوروغواي عند نقطتين.