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إسبانيا تهزم الأوروغواي وتتأهل متصدرة للمجموعة الثامنة بكأس العالم

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
إسبانيا تهزم الأوروغواي وتتأهل متصدرة للمجموعة الثامنة بكأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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حسم المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب الأوروغواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل اللاعب أليكس باينا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 42، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة أنهى بها مشواره في دور المجموعات متصدرًا المجموعة.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، ليحجز مقعده في دور الـ32، وتجمد رصيد منتخب الأوروغواي عند نقطتين.

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