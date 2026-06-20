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إسرائيل تعلن وقف هجماتها على لبنان

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٩ مساءً
إسرائيل تعلن وقف هجماتها على لبنان
المواطن - فريق التحرير

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قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، السبت، وقف الهجمات على لبنان.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه “بتوجيه من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الجيش الإسرائيلي أوقف عملياته في لبنان”.

لكن القرار، وفق المصدر، لا يشمل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ مارس الماضي.

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