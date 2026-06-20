تركي الفيصل: نريد سَلاماً تاماً خالصاً من حولنا وفي أرجاء المعمورة سفير المملكة لدى لبنان يدشن عملية استئناف الصادرات اللبنانية للأسواق السعودية ملعب أتلانتا.. تحفة معمارية تحتضن مواجهة السعودية وإسبانيا في كأس العالم 2026 إسرائيل تعلن وقف هجماتها على لبنان رياح نشطة على العاصمة المقدسة أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة سويسرا : ترتيب بيئة سرية موثوقة لتسهيل محادثات أمريكا وإيران زلزالان يضربان جزيرة كريت اليونانية الأردن: مصادرة أراضي الروم الأرثوذكس في سلوان خرق دولي صارخ الحرس الثوري الإيراني يحدد مسارًا لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، السبت، وقف الهجمات على لبنان.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أنه “بتوجيه من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، الجيش الإسرائيلي أوقف عملياته في لبنان”.
لكن القرار، وفق المصدر، لا يشمل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ مارس الماضي.