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إصابات إثر عملية طعن داخل مدرسة في بريطانيا

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٥ مساءً
إصابات إثر عملية طعن داخل مدرسة في بريطانيا
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، توقيف تلميذة تبلغ 14 عاما في مدينة مانشستر (شمال غرب) بعد إصابة طالبين وموظف بعملية طعن وقعت داخل مدرسة.

وأوقفت التلميذة بشبهة الاعتداء وهي محتجزة ليتم استجوابها، وفق ما جاء في بيان لشرطة منطقة مانشستر، وفق وكالة فرانس برس.

وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح هم تلميذة تبلغ 14 عاما وتلميذ بالعمر ذاته إضافة إلى موظف في المدرسة يبلغ 27 عاما، بما يُعتقد أنها جروح ناجمة عن تعرّضهم للطعن.

عملية طعن داخل مدرسة في بريطانيا

وأوضحت الشرطة بعد الحادث الذي وقع في “أكاديمية كو-أوب” إنه “تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى، لكن لا يُعتقد بأن جروحهم خطيرة. الجميع حالاتهم مستقرة في الوقت الحالي”.

وأكدت صحيفة “مانشستر ايفنينغ نيوز” أن المدرسة قررت إغلاق أبوابها بعد الهجوم فيما انتشرت مركبات الطوارئ في محيط المبنى.

وقال قائد الشرطة جون شيلفوك إن “العناصر سيبقون في المدرسة وضمن المنطقة ليكون حضورهم مرئيا ولطمأنة السكان”.

وتسعى الحكومة البريطانية لوضع حد لجرائم الطعن وعمليات بيع السكاكين المحظورة والسواطير، بما في ذلك على الإنترنت.

وتم توقيف فتى يبلغ 13 عاما وتوجيه اتهامات له في فبراير على خلفية عملية طعن لتلميذين في مدرسة في لندن.

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