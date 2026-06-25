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إصابة سفينة في مضيق هرمز بـ مقذوف مجهول

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
إصابة سفينة في مضيق هرمز بـ مقذوف مجهول
المواطن - فريق التحرير

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تضررت سفينة شحن، اليوم الخميس، جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان في مضيق هرمز، بدون تسجيل وقوع إصابات.

وأوضحت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) “تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة. وأفاد قبطان السفينة بعدم وقوع إصابات أو آثار بيئية”.

وأضافت أن الحادث وقع على بُعد 14 كيلومترا جنوب شرق سلطنة عُمان.

إصابة سفينة في مضيق هرمز

ولفتت شركة الأمن البحري البريطانية “فانغارد تيك” الى أن السفينة المعنية هي ناقلة الحاويات “إيفر لافلي” التي ترفع علم سنغافورة.

جاء ذلك بعد أكثر من أسبوع من هدوء نسبي ساد الممر المائي الحيوي، عقب رفع طهران وواشنطن حصارهما عن المضيق والموانئ الإيرانية، بموجب مذكرة تفاهم أدت الى وقف الحرب في الشرق الأوسط.

ويتزامن أيضا مع مباحثات بين إيران وعُمان حول إدارة الممر المائي مستقبلًا، وفقًا لما ورد في المذكرة، حيث طُرحت فكرة “تكاليف” الخدمات، في حين تعارض الولايات المتحدة بشدة فرض أي رسوم أو ضرائب.

 

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