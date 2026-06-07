إصابة شخصين وتدمير 35 قارب صيد جراء حريق في ميناء بالإكوادور

إشعارات إخلاء لـ 129 مبنى آيلاً للسقوط في غليل جدة ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية ريف السعودية يحصد جائزتين ذهبيتين في جوائز EMEA 2026 لأفضل مركز اتصال وخدمة مستفيدين إجلاء نحو 10 آلاف شخص إثر الأمطار الغزيرة في الصين استقرار أسعار الدولار قرب أعلى مستوى وظائف شاغرة لدى شركة طيران أديل لوحة نادرة فوق باب الكعبة المشرفة تروي فصولًا من تاريخ العمارة الإسلامية أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق وظائف شاغرة في شركة المراعي حرس الحدود يستقبل سفينة الكروز السياحية “أرويا” عبر ميناء ينبع التجاري
أصيب شخصان بجروح ودُمرت عشرات قوارب الصيد إثر اندلاع حريق في ميناء “مانتا”، أحد أهم موانئ الصيد على ساحل المحيط الهادئ في الإكوادور.
وأفادت وكالة إدارة المخاطر في الإكوادور أنه تم السيطرة على الحريق، مؤكدةً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث.
ووفقًا للمعلومات الأولية، اشتعلت النيران فيما لا يقل عن 35 قاربًا راسيًا في الميناء، معظمها من قوارب الصيد الصغيرة والمتوسطة المصنوعة من مواد شديدة الاشتعال، وتسبب ذلك في تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود فوق منطقة الميناء.