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إصابة شخصين وتدمير 35 قارب صيد جراء حريق في ميناء بالإكوادور

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
إصابة شخصين وتدمير 35 قارب صيد جراء حريق في ميناء بالإكوادور
المواطن- فريق التحرير

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أصيب شخصان بجروح ودُمرت عشرات قوارب الصيد إثر اندلاع حريق في ميناء “مانتا”، أحد أهم موانئ الصيد على ساحل المحيط الهادئ في الإكوادور.
وأفادت وكالة إدارة المخاطر في الإكوادور أنه تم السيطرة على الحريق، مؤكدةً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث.
ووفقًا للمعلومات الأولية، اشتعلت النيران فيما لا يقل عن 35 قاربًا راسيًا في الميناء، معظمها من قوارب الصيد الصغيرة والمتوسطة المصنوعة من مواد شديدة الاشتعال، وتسبب ذلك في تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود فوق منطقة الميناء.

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