إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل بالبحرين عقب اعتراض طائرات مسيرة

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين إصابة طفلة وتسجيل أضرار مادية في عدد من المنازل والمركبات، إثر سقوط شظايا طائرات مسيرة إيرانية تم اعتراضها في أجواء المملكة.

كما أعلنت الداخلية البحرينية: احتراق مركبات وتضرر منازل في المنامة ومدينة حمد جراء سقوط شظايا مسيرات.

وأكدت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ومتابعة التطورات الأمنية في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل.