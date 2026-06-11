إصابة طفلة واحتراق مركبات وتضرر منازل بالبحرين عقب اعتراض طائرات مسيرة

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أعلنت وزارة الداخلية في البحرين إصابة طفلة وتسجيل أضرار مادية في عدد من المنازل والمركبات، إثر سقوط شظايا طائرات مسيرة إيرانية تم اعتراضها في أجواء المملكة.
كما أعلنت الداخلية البحرينية: احتراق مركبات وتضرر منازل في المنامة ومدينة حمد جراء سقوط شظايا مسيرات.
وأكدت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، ومتابعة التطورات الأمنية في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل.