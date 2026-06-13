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إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شرق سواحل عمان

السبت ١٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٧ مساءً
إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شرق سواحل عمان
المواطن - فريق التحرير

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إن ناقلة نفط أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها، على بعد 6 أميال بحرية شرقي سواحل سلطنة عمان.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضافت الهيئة البحرية أن «الطاقم بخير، ولم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي»، مشيرة إلى أن الناقلة «تواصل رحلتها إلى ميناء التوقف التالي».

يأتي ذلك فيما، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن إيران أطلقت عدة طائرات مسيّرة انتحارية في محاولة لاستهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز.

وأضافت، في بيان، أن القوات الأمريكية أسقطت جميع هذه الطائرات خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن حركة الملاحة عبر المضيق استمرت من دون أي عوائق.

وأشارت إلى أن ممر التجارة الدولي لا يزال مفتوحًا أمام حركة العبور.

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