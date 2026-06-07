إصابة 12 شخصًا في تبادل لإطلاق النار في ولاية أوهايو الأمريكية

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أصيب 12 شخصًا على الأقل, إثر تبادل إطلاق نار بين مسلحين, أمس, في مدينة توليدو بولاية أوهايو الأمريكية.
وذكرت الشرطة في مؤتمر صحفي أن اثنين من المصابين في حالة حرجة, مضيفةً أن أعمار المصابين تتراوح بين 14 و61 عامًا.
ولا تزال التحقيقات جارية وعمليات البحث عن أي مشتبه به مستمرة.