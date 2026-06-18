إطلاق الصاروخ الأوروبي آريان 6 حاملًا 36 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء

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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن صاروخ “آريان 6” نجح في إطلاق 36 قمرًا صناعيًا تابعًا لكوكبة “أمازون ليو” إلى المدار، في مهمة تعد الأثقل من نوعها في تاريخ الإطلاقات الأوروبية حتى الآن.
وأوضحت الوكالة في بيان لها، أن عملية الإطلاق جرت من ميناء الفضاء الأوروبي في غويانا الفرنسية، باستخدام نسخة مطورة من الصاروخ مزودة بأربع دافعات محسنة، ما أسهم في رفع قدرته على حمل الحمولات إلى الفضاء.
وأشار البيان إلى أن الدافعات الجديدة المبنية على محرك الوقود الصلب “P160C” زادت من أداء الصاروخ بنسبة تصل إلى 15%، ما أتاح وضع هذا العدد من الأقمار الصناعية في مدار واحد.
وأشار إلى أن هذه المهمة تعد ثامن عملية ناجحة متتالية لصاروخ “آريان 6″، كما سجلت رقمًا قياسيًا أوروبيًا جديدًا من حيث حجم الحمولة التي يتم إطلاقها في مهمة واحدة.
وأكدت الوكالة أن هذا الإنجاز يعكس تطور قدرات الإطلاق الأوروبية وتعزيز استقلالية الوصول إلى الفضاء، في إطار تعاون صناعي واسع بين عدد من الدول الأوروبية.