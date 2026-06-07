إطلاق مواقف المدينة المنورة لتحسين تجربة التنقل...

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة إطلاق مشروع “مواقف المدينة المنورة”، ضمن جهودها لتحسين تجربة التنقل، ورفع كفاءة استخدام المواقف العامة، وتعزيز انسيابية الحركة داخل المدينة.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تنظيم استخدام المواقف في المناطق الحيوية والتجارية، من خلال حلول تقنية تُسهم في تسهيل الوصول إلى الوجهات المختلفة، وتقليل الوقت المستغرق في البحث عن المواقف، بما يخدم السكان والزوار، ويرفع كفاءة التنقل داخل المدينة.

وأضافت أن المشروع يأتي ضمن مستهدفات تحسين جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري، عبر تنظيم الوقوف والحد من الممارسات العشوائية؛ بما يسهم في تعزيز انسيابية الطرق وتحسين تجربة التنقل.

وبينت أمانة منطقة المدينة المنورة أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل التشغيل المجاني في المواقع المستهدفة؛ تمهيدًا للتوسّع التدريجي في نطاق الخدمة وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، مشيرة إلى أن المشروع سيدعم وسائل الدفع المختلفة ضمن مراحل التشغيل القادمة، على أن يُعْلَن عن تفاصيل الخدمة وآلية الاستخدام والمناطق المشمولة عبر القنوات الرسمية.

ودعت الأمانة الجميع إلى متابعة حسابات المشروع والقنوات الرسمية للاطلاع على المستجدات والتعليمات المتعلقة بالخدمة.