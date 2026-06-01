الموروث البحري في جازان.. ذاكرة الساحل وإرث البحر المتوارث الخطوط السعودية تعزز أسطولها باستلام 12 طائرة خلال عام 2026 السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على الكويت مطار الكويت الدولي يستأنف استقبال الرحلات الجوية إطلاق 8 من طيور أبو منجل المتوج في البرية الكويت تدين الهجمات الإيرانية الآثمة المتكررة نزاهة: التحقيق مع 480 شخصًا وإيقاف 160 آخرين خلال مايو قتلى بانفجار بموقع تابع لشركة كورية لصناعة الأسلحة رياح نشطة على منطقة تبوك تستمر حتى الـ6 مساء “ليلة سعودية” تحتفي بضيوفها في كوالالمبور
أعادت اليابان طيور “أبو منجل المتوج” إلى طبيعتها الشمالية الوسطى عبر إطلاق 8 منها في البرية بعد عقود طويلة على اختفاء هذا الصنف تمامًا من البلاد.
وحلقت الطيور الثمانية المهددة بالانقراض خارجة من أقفاصها الخشبية أثناء احتفالية نظمت أمس الأحد في مدينة هاكوي بمنطقة نوتو التي تمثل الموطن الطبيعي الأخير الذي رُصدت فيه هذه الطيور قبل اختفائها.
وتتميز هذه الطيور البيضاء المعروفة محليًا في اليابان باسم “توكي” بأصولها الممتدة في شرق آسيا، وتشتهر بجمال تدرجاتها اللونية البرتقالية الوردية أسفل أجنحتها، إلى جانب العلامات الحمراء البارزة المحيطة بأعينها.