إطلاق 8 من طيور أبو منجل المتوج في البرية

أعادت اليابان طيور “أبو منجل المتوج” إلى طبيعتها الشمالية الوسطى عبر إطلاق 8 منها في البرية بعد عقود طويلة على اختفاء هذا الصنف تمامًا من البلاد.

وحلقت الطيور الثمانية المهددة بالانقراض خارجة من أقفاصها الخشبية أثناء احتفالية نظمت أمس الأحد في مدينة هاكوي بمنطقة نوتو التي تمثل الموطن الطبيعي الأخير الذي رُصدت فيه هذه الطيور قبل اختفائها.

وتتميز هذه الطيور البيضاء المعروفة محليًا في اليابان باسم “توكي” بأصولها الممتدة في شرق آسيا، وتشتهر بجمال تدرجاتها اللونية البرتقالية الوردية أسفل أجنحتها، إلى جانب العلامات الحمراء البارزة المحيطة بأعينها.