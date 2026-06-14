Icon

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل المدير العام لـ الجوازات Icon أمانة المدينة المنورة تُعزز كفاءة الطرق بأنظمة وتقنيات متطورة Icon تعليم جازان يتيح خدمة الهاتف الاستشاري لدعم الطلبة خلال الاختبارات Icon إعادة افتتاح خط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج بعد توقف 10 أشهر Icon لبنان يقدم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب Icon القصاص من مواطن قتل آخر بطعنه بأداة حادة عدة طعنات في تبوك Icon “اسألني”.. استشارات يومية لدعم الطلاب وأولياء الأمور خلال الاختبارات Icon 300 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في القصيم Icon البلديات والإسكان تحدد آخر موعد للاستفادة من المهلة التصحيحية لـ الأراضي الفضاء Icon #يهمك_تعرف | إيجار توضح خطوات تحديث بيانات المستخدم الشخصي برقم الهوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات
بسبب أعمال التحديث

إعادة افتتاح خط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج بعد توقف 10 أشهر

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:١١ مساءً
إعادة افتتاح خط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج بعد توقف 10 أشهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أُعيد افتتاح خط السكك الحديدية بين برلين وهامبورج، اليوم الأحد، بعد أكثر من 10 أشهر من أعمال تحديث شاملة، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان”.

وغادر أول قطار ركاب للمسافات الطويلة محطة هامبورج المركزية في تمام الساعة 36ر5 صباحا (التوقيت المحلي)، متأخرا دقيقتين عن موعده المقرر.

قد يهمّك أيضاً
السياحة السعودية تحتفي بمنجزاتها وأرقامها القياسية في ITB برلين

السياحة السعودية تحتفي بمنجزاتها وأرقامها القياسية في ITB برلين

طيران ناس يعلن عن إطلاق 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة وبرلين

طيران ناس يعلن عن إطلاق 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة وبرلين

وقالت الشركة: “أُعيد افتتاح الخط، وتسير الآن أولى القطارات بين هامبورج وبرلين… بدأت قطارات الشحن باستخدام الخط الذي تم تحديثه مؤخرا منذ مساء أمس السبت”.

ويُعد خط برلين-هامبورج أهم وصلة مباشرة بين مدينتين ضمن شبكة القطارات للمسافات الطويلة في ألمانيا. وكانت “دويتشه بان” قد أعادت افتتاح أول جزء من الخط في منتصف مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين تسير القطارات بشكل متواصل بين هامبورج وشفيرين في شمال ألمانيا.

وبدأت أعمال التحديث الشاملة في أغسطس 2025، وشملت استبدال القضبان والمحولات والإشارات، إلى جانب تحديث 28 محطة.

وتأخر إنجاز الأعمال بنحو شهر ونصف مقارنة بالجدول الزمني المقرر، وعزت “دويتشه بان” ذلك إلى موجة الصقيع التي شهدتها البلاد في بداية العام. وكانت التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 2ر2 مليار يورو.

وخلال فترة التحديث، اضطرت قطارات المسافات الطويلة وقطارات الشحن إلى استخدام مسارات بديلة أطول. كما استمر تسيير القطارات الإقليمية على أجزاء من الخط، بينما اعتمد الركاب على خدمات الحافلات، حيث تم تشغيل أكثر من 200 حافلة.

ودعت “دويتشه بان” المسافرين إلى التحقق من مواعيد انطلاق القطارات بدقة قبل السفر اليوم الأحد. وقالت الشركة: “عند إطلاق خدمة بهذا الحجم، قد تظهر بعض المشكلات الأولية في البداية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد