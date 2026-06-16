إعفاء متبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين السعودية والبرتغال

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وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية الجمهورية البرتغالية باولو رانجيل، اليوم في مدينة لشبونة، اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية البرتغالية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والجمهورية البرتغالية، بهدف تسهيل التنقل والتواصل، ورفع مستوى التنسيق المشترك وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.