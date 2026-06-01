إعلان قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم 2026

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، جورجيوس دونيس، قائمة الأخضر النهائية المشاركة في كأس العالم FIFA 2026.

وضمّت القائمة (26) لاعبًا، هم: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبدالحميد، محمد أبو الشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، فراس البريكان، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.

من جهة أخرى، سيواصل اللاعبون عبدالله آل سالم، وعبدالرحمن الصانبي، وعبدالقدوس عطية مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني، وذلك بناءً على طلب المدير الفني جورجيوس دونيس.

ويأتي ذلك الإجراء بناءً على ما تنص عليه لوائح البطولة والتي تتضمن إمكانية استبدال أي لاعب مُدرج في القائمة النهائية قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب الوطني بـ(24) ساعة، في حال تعرضه لإصابة تمنعه من لعب مباريات البطولة، كما تسمح اللوائح باستبدال حارس المرمى المصاب في أي وقت خلال فترة المشاركة في البطولة.

يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، والرأس الأخضر.

