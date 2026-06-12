Icon

الجبير يستعرض التعاون الثنائي مع وزير التعاون الألماني Icon تعاون أمني سعودي لبناني يطيح بشبكة إجرامية ويُحبط تهريب نحو 3,900,000 قرص إمفيتامين Icon القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في الشرقية Icon #يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية إنهاء العقود وحسم النزاعات عبر القضاء Icon الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع Icon بواكير الرطب بالأحساء.. وفرة وجودة المحصول بالأسواق Icon تحذيرات دولية من عودة الإيدز Icon إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبًا قرب حي الخزامى Icon التوصل إلى نص نهائي لمذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران Icon الأسهم الأمريكية تستقر مع تراجع أسعار النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبًا قرب حي الخزامى

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٤ مساءً
إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبًا قرب حي الخزامى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الدرعية إغلاق المخرج المؤدي إلى طريق الملك خالد باتجاه الجنوب، بالقرب من حي الخزامى، اعتباراً من 14 يونيو 2026.

ودعت الشركة عبر حسابها بمنصة إكس، مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات والطرق البديلة المحددة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى منطقة الدرعية خلال فترة الإغلاق.

كما أوصت الشركة السائقين القادمين من اتجاه الشمال بمراجعة خرائط الطرق البديلة المعتمدة من شركة الدرعية، لتفادي الازدحامات المرورية وضمان انسيابية الحركة في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد