إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبًا قرب حي الخزامى

أعلنت شركة الدرعية إغلاق المخرج المؤدي إلى طريق الملك خالد باتجاه الجنوب، بالقرب من حي الخزامى، اعتباراً من 14 يونيو 2026.

ودعت الشركة عبر حسابها بمنصة إكس، مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات والطرق البديلة المحددة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى منطقة الدرعية خلال فترة الإغلاق.

كما أوصت الشركة السائقين القادمين من اتجاه الشمال بمراجعة خرائط الطرق البديلة المعتمدة من شركة الدرعية، لتفادي الازدحامات المرورية وضمان انسيابية الحركة في المنطقة.