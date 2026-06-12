الجبير يستعرض التعاون الثنائي مع وزير التعاون الألماني تعاون أمني سعودي لبناني يطيح بشبكة إجرامية ويُحبط تهريب نحو 3,900,000 قرص إمفيتامين القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في الشرقية #يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية إنهاء العقود وحسم النزاعات عبر القضاء الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بواكير الرطب بالأحساء.. وفرة وجودة المحصول بالأسواق تحذيرات دولية من عودة الإيدز إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبًا قرب حي الخزامى التوصل إلى نص نهائي لمذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران الأسهم الأمريكية تستقر مع تراجع أسعار النفط
أعلنت شركة الدرعية إغلاق المخرج المؤدي إلى طريق الملك خالد باتجاه الجنوب، بالقرب من حي الخزامى، اعتباراً من 14 يونيو 2026.
ودعت الشركة عبر حسابها بمنصة إكس، مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالمسارات والطرق البديلة المحددة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى منطقة الدرعية خلال فترة الإغلاق.
كما أوصت الشركة السائقين القادمين من اتجاه الشمال بمراجعة خرائط الطرق البديلة المعتمدة من شركة الدرعية، لتفادي الازدحامات المرورية وضمان انسيابية الحركة في المنطقة.