إغلاق مطار كراكاس إثر تعرضه لأضرار ناجمة عن زلزالين

أعلنت الرئيسة الفنزويلية ديلسي رودريغيز، حالة الطوارئ في البلاد عقب الزلزالين القويين اللذين تسببا بأضرار جسيمة في العاصمة كراكاس، وإغلاق مطار مايكيتيا الدولي.

وأوضحت رودريغيز -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية- أن الزلزالين القويين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات وأعقبتهما 20 هزة ارتدادية، تسببا بانهيار العديد من المباني في كراكاس وإغلاق مطار مايكيتيا الدولي الذي يخدم العاصمة بسبب أضرار جسيمة في البنية التحتية.