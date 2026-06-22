إقامة برنامج الإقراء للرجال والنساء في المسجد النبوي 

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بمشيخة الإقراء بالمسجد النبوي إقامة برنامج الإقراء للرجال والنساء، وذلك ضمن جهودها في العناية بكتاب الله تعالى وتعزيز برامج تعليم القرآن الكريم وتلاوته.

وأوضحت الرئاسة أن البرنامج سيُقام خلال الفترة من 13 / 1 / 1448هـ إلى 16 / 2 / 1448هـ، داعيةً الراغبين في الالتحاق به إلى التسجيل عبر الرابط (https://eqraa-sa.org/apply/1).

ويأتي البرنامج ضمن منظومة البرامج القرآنية والتعليمية التي تقدمها الرئاسة في المسجد النبوي، بما يسهم في تمكين المستفيدين من تعلم القرآن الكريم وتجويده على أيدي المتخصصين.