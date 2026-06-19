إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران؛ التي تهدف إلى إطلاق مباحثات بشأن تنفيذ التفاهمات المعلنة بين الجانبين.

وجاء الإعلان السويسري عقب تأكيدات أمريكية بإلغاء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس رحلته المقررة إلى سويسرا للمشاركة في الاجتماعات.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن موعد بديل للمحادثات أو الترتيبات المستقبلية لاستئنافها.