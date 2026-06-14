إنتاج أكثر من 120 ألف طن من البطيخ يعزز مكانة الجوف الزراعية

تواصل منطقة الجوف ترسيخ حضورها بوصفها إحدى المناطق الزراعية الرئيسة في المملكة، مستفيدةً من مقوماتها الطبيعية وتنوع محاصيلها، إلى جانب ما تشهده من تطور في أساليب الزراعة الحديثة التي أسهمت في رفع كفاءة الإنتاج وجودته.

ويبرز البطيخ ضمن المحاصيل الصيفية التي حققت نجاحًا لافتًا في المنطقة، حيث تجاوز حجم الإنتاج السنوي 120 ألف طن، نتجت عن زراعة أكثر من 3750 هكتارًا، مما يعكس قدرة القطاع الزراعي في الجوف على تلبية احتياجات الأسواق المحلية ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وتتنوع الأصناف المزروعة في مزارع المنطقة لتشمل الروكي الهجين، وكريمسون، ورويال الهجين، وتيمور الهجين، وجاكي العادي، وجاكي الهجين، والملوكي، وشارلستون الأبيض، وهي أصناف تتميز بجودتها العالية وملاءمتها للظروف المناخية في الجوف.

وأوضح المزارع فهد الخالدي أن الخبرات الزراعية المتراكمة لدى المزارعين، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المزارع والري، أسهمت في تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، مشيرًا إلى أن محصول البطيخ أصبح من المنتجات الزراعية التي تحظى بإقبال واسع خلال الموسم الصيفي.

من جانبه، أفاد المزارع والتاجر عبدالعزيز الشمري أن جودة الإنتاج أسهمت في تعزيز فرص التسويق داخل المنطقة وخارجها، مبينًا أن المزارعين يواصلون تطوير أساليب الزراعة والعناية بالمحصول بما يحقق قيمة مضافة للقطاع الزراعي ويرفع من تنافسيته في الأسواق.

وتجسد النتائج التي تحققها زراعة البطيخ في الجوف ما تمتلكه المنطقة من إمكانات زراعية متنوعة، تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.