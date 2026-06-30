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إيران: إزالة ألغام مضيق هرمز مسئوليتنا ولا نحتاج لتدخل خارجي

الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٥ مساءً
إيران: إزالة ألغام مضيق هرمز مسئوليتنا ولا نحتاج لتدخل خارجي
المواطن- فريق التحرير

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إزالة الألغام في مضيق هرمز تقع ضمن مسئولية بلاده، مبينا أنه “لا حاجة لتدخل الآخرين” في هذا الملف.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلاها، الثلاثاء، في العاصمة طهران، تعليقا على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “تعاون مع شركاء دوليين” لإزالة الألغام في المضيق.

وأضاف بقائي أن التعبير عن الرأي في مسألة ما شيء، وتحمل مسئولية ذلك الأمر شيء آخر، في إشارة إلى تصريحات ماكرون.

والاثنين، قال ماكرون إن فرنسا وسلطنة عمان تعملان معا ‌على خفض التصعيد في الشرق الأوسط ‌وستتعاونان ‌مع شركائهما في إزالة الألغام من مضيق هرمز.

وأضاف في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، بعد لقائه مع سلطان عمان ‌هيثم بن طارق، في باريس: قررنا التعاون، بالتنسيق مع شركائنا، في إزالة الألغام من المضيق من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور دون شروط عبر ‌مضيق هرمز.

والاثنين، أعلنت إيران وسلطنة عُمان، عقد أول اجتماع للجنة الإيرانية العُمانية المشتركة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في العاصمة مسقط، ووفق ما أوردته وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية، عن نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، وبيان وزارة الخارجية العمانية.

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