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إيران: هجمات أمريكا انتهاك صريح لأول بند من مذكرة التفاهم

الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
إيران: هجمات أمريكا انتهاك صريح لأول بند من مذكرة التفاهم
المواطن- فريق التحرير

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جددت إيران تنديدها بالغارات الأميركية التي استهدفت فجراً جنوب البلاد، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأحد، أن الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة فجراً على جنوب البلاد تمثل انتهاكاً واضحاً للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وللبند الأول من مذكرة التفاهم التي وقعت في 18 يونيو.

كما اعتبرت أن “الولايات المتحدة لا تعير أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها”، لافتة إلى أن “نقض العهود جزء من طبيعتها”.

الهجوم على إيران:

أتى ذلك، بعدما أكد الجيش الأميركي أنه ضرب عدة أهداف في إيران. وقالت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على “إكس” إن طائرات عسكرية أميركية استهدفت “البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة، وقدرات زرع الألغام” في أعقاب هجوم طال سفينة كيكو التجارية صباح السبت.

فيما توعد الحرس الثوري بالانسحاب من المفاوضات مع أميركا، والرد على أي انتهاك بشكل أكبر.

في حين هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإزالة إيران عن الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهماً طهران بانتهاك وقف إطلاق النار.

وكانت الولايات المتحدة نفذت أيضاً يوم الجمعة ضربات قالت إنها جاءت رداً على هجوم إيراني سابق استهدف سفينة “إيفر لافلي”.

فيما ردت طهران باستهداف الكويت والبحرين، زاعمة ضرب أهداف أميركية. وكان هذا أول تبادل للضربات منذ أن وقّع البلدان في 18 يونيو مذكرة التفاهم التي أرست وقفاً لإطلاق النار وسمحت ببدء مفاوضات لمدة 60 يوماً سعياً لتسوية نهائية. ونصت المذكرة على أن تتخذ إيران التدابير اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

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