Icon

استدعاء 280 جهاز عرض محمول من BenQ بسبب خلل خطير Icon الصوم يساعد في تحسين استجابة الجسم للعلاج الكيماوي Icon أمطار الباحة تنعش الأودية وتزيد اخضرار المرتفعات مع اقتراب موسم الصيف Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا في المدينة المنورة Icon ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن  Icon تراجع الدولار بعد ذروة شهرين وسط توتر الأوضاع بالشرق الأوسط Icon السمنة قد تسبب ضيق التنفس حتى مع سلامة القلب والرئتين Icon جسيمات البلاستيك قادرةٌ على التأثير في وظائف الدماغ Icon أنجزنا ومكملين.. برنامج التحول الوطني يطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

إيران وإسرائيل توقفان الضربات المتبادلة

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٥ مساءً
إيران وإسرائيل توقفان الضربات المتبادلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إيران وإسرائيل، اليوم الاثنين، وقف الضربات على بعضهما البعض بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط.

وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران أنهت، اليوم الاثنين، عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، محذرة من شن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. وأضافت أنها وجهت “رداً مؤلماً” على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان، وذلك في بيانٍ تم بثه عبر الإذاعة الوطنية الإيرانية.

بدوره صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أنه “بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سنوقف الهجمات على إيران”.

وأدلى المسؤول الإسرائيلي رفيع المستوى، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بهذه التصريحات في ختام اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر. وبحسب المسؤول: “نواصل عملياتنا في لبنان بكل قوة، انطلاقاً من مبدأ أنه إذا أطلقوا النار باتجاه المستوطنات، فسنضرب الضاحية الجنوبية لبيروت”، بحسب العربية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البديوي: استمرار النظام الإيراني باستهداف البحرين والكويت دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة
العالم

البديوي: استمرار النظام الإيراني باستهداف البحرين والكويت...

العالم
الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا
العالم

الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4...

العالم
البيت الأبيض: أي شخص يعتقد أن إيران تمتلك اليد العليا واهم
العالم

البيت الأبيض: أي شخص يعتقد أن إيران...

العالم
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت
العالم

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الكثير من...

العالم
واشنطن تؤكد تغيير مسار 127 سفينة منذ بدء الحصار على إيران
العالم

واشنطن تؤكد تغيير مسار 127 سفينة منذ...

العالم
القيادة المركزية الأمريكية: أجبرنا 122 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء حصار إيران
العالم

القيادة المركزية الأمريكية: أجبرنا 122 سفينة على...

العالم
ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع
العالم

ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج...

العالم
اليمن تطالب بإنهاء التهديد الإيراني المستمر على دول المنطقة
العالم

اليمن تطالب بإنهاء التهديد الإيراني المستمر على...

العالم