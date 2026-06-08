إيران وإسرائيل توقفان الضربات المتبادلة

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أعلنت إيران وإسرائيل، اليوم الاثنين، وقف الضربات على بعضهما البعض بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط.
وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران أنهت، اليوم الاثنين، عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، محذرة من شن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. وأضافت أنها وجهت “رداً مؤلماً” على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان، وذلك في بيانٍ تم بثه عبر الإذاعة الوطنية الإيرانية.
بدوره صرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أنه “بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سنوقف الهجمات على إيران”.
وأدلى المسؤول الإسرائيلي رفيع المستوى، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بهذه التصريحات في ختام اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر. وبحسب المسؤول: “نواصل عملياتنا في لبنان بكل قوة، انطلاقاً من مبدأ أنه إذا أطلقوا النار باتجاه المستوطنات، فسنضرب الضاحية الجنوبية لبيروت”، بحسب العربية.