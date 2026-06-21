إيران وبلجيكا تتعادلان سلبيًا وتؤجلان حسم التأهل لدور 32 في كأس العالم 2026 الرياض للتعمير تحصل على التصنيف الائتماني “A-” من S&P Global Ratings مع نظرة مستقبلية مستقرة الفرق الراجلة بشؤون الحرمين تواصل تقديم خدماتها الميدانية لزوار المسجد النبوي تهيئة موقع رصد تعامد الشمس على مدار السرطان في حوطة بني تميم ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الرياضة يلتقي لاعبي الأخضر بعد مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026 دونيس: مواجهة إسبانيا كشفت لنا دروسًا مهمة قبل لقاء الرأس الأخضر السعودية نموذج عالمي رائد في تقديم الدعم الإنساني للاجئين والزائرين والنازحين الداخلية القطرية: انفجار داخل مصنع في رأس لفان دون إصابات ضبط 7,424 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
تعادل المنتخبان الإيراني والبلجيكي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
وشهدت المباراة محاولات متبادلة من المنتخبين دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك، كما ألغى حكم اللقاء هدفًا للمنتخب الإيراني بداعي التسلل، فيما أكمل المنتخب البلجيكي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع ناثان نغوي عند الدقيقة (66).
وبهذه النتيجة رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين لكل منهما، لتبقى حظوظهما قائمة في المنافسة على بلوغ دور الـ32 قبل الجولة الثالثة والأخيرة، فيما تنتظر المجموعة استكمال مباريات الجولة الثانية بمواجهة منتخبي نيوزيلندا ومصر، اللذين يمتلك كل منهما نقطة واحدة من مباراة واحدة.