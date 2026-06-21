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إيران وبلجيكا تتعادلان سلبيًا وتؤجلان حسم التأهل لدور 32 في كأس العالم 2026

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
إيران وبلجيكا تتعادلان سلبيًا وتؤجلان حسم التأهل لدور 32 في كأس العالم 2026
المواطن - واس

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تعادل المنتخبان الإيراني والبلجيكي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
وشهدت المباراة محاولات متبادلة من المنتخبين دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك، كما ألغى حكم اللقاء هدفًا للمنتخب الإيراني بداعي التسلل، فيما أكمل المنتخب البلجيكي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع ناثان نغوي عند الدقيقة (66).
وبهذه النتيجة رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطتين لكل منهما، لتبقى حظوظهما قائمة في المنافسة على بلوغ دور الـ32 قبل الجولة الثالثة والأخيرة، فيما تنتظر المجموعة استكمال مباريات الجولة الثانية بمواجهة منتخبي نيوزيلندا ومصر، اللذين يمتلك كل منهما نقطة واحدة من مباراة واحدة.

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