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إيران وسلطنة عُمان تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣١ مساءً
إيران وسلطنة عُمان تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز
المواطن- فريق التحرير

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عقدت إيران وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، أول اجتماع للجنة المشتركة حول مضيق هرمز، وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران.

وناقش الاجتماع الحقوق السيادية للدولتَين المشاطئتَين وإدارة المضيق مستقبلاً بموجب اتفاق مؤقت بين طهران وواشنطن في يونيو 2024.

وأكد مسؤول أمريكي استمرار محادثات الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتعليق الهجمات المتبادلة.
سيتم وقف إطلاق النار مؤقتاً وستتمكن السفن من التحرك بحرية في مضيق هرمز ومحيطه.

اجتماع الجنة المشتركة بشأن مضيق هرمز

من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، أنّ إيران وعُمان عقدتا أول اجتماع للجنة المشتركة المعنية بمضيق هرمز في مسقط.

وأوضح “آبادي”، عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّ الجانبَين تبادلا وجهات النظر حول الحقوق السيادية للدولتَين المشاطئتَين للمضيق فضلاً عن إدارته في المستقبل، وذلك وفقاً للاتفاق الموقّت الذي وقّعته طهران وواشنطن هذا الشهر.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول أمريكي لوكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين، أنّ الولايات المتحدة وإيران ستواصلان محادثاتهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً أنّ الطرفين سيُعلّقان شنّ الهجمات ضد بعضهما البعض بعد الاشتباكات الأخيرة.

وقال المسؤول إنّ “المحادثات الفنية من المقرّر أن تستمر بشأن كافة مجالات مذكرة التفاهم. وسيوقف الجانبان إطلاق النار في الوقت الحالي، وبإمكان السفن التحرك بحرية داخل مضيق هرمز ومحيطه”.

 

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