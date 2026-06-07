إيطاليا تنتشل 10 جثث بعد انقلاب قارب للمهاجرين قبالة مالطا

انتشلت فرق الإنقاذ الإيطالية 10 جثث إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل ‌مالطا.

وأفاد خفر السواحل الإيطالي في بيان اليوم، أن القارب غادر ليبيا وعلى متنه نحو 60 شخصًا قبل أن ينقلب على بعد نحو 45 ميلًا بحريًا جنوب ‌شرق مالطا.

وأوضح أن قارب صيد كان في المنطقة أنقذ نحو 48 شخصًا، من بين قرابة 60 شخصًا يُعتقد أنهم كانوا على متن القارب عند انطلاقه، مشيرًا إلى أن خفر السواحل أرسل على الفور زورق دورية إلى موقع الحادث، حيث انتشل 10 جثث، بالتنسيق مع السلطات في مالطا.