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ابتداءً من السبت.. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٧ مساءً
ابتداءً من السبت.. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية
المواطن - واس

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (56) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية، خلال الفترة من يوم السبت 12/ 1/ 1448هـ الموافق 27/ 6/ 2026م الساعة (10) صباحًا، حتى يوم الأربعاء 16/ 1/ 1448هـ الموافق 1/ 7/ 2026م الساعة (10) صباحًا، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://jobs.sa.

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