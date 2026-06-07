اجتماعان للاعبي الأخضر من FIFA حول قانون كرة القدم والنزاهة

شارك لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والطبي في اجتماعين تعريفيين، عُقدا عبر الاتصال المرئي ضمن البرنامج التوعوي المصاحب للمعسكر الإعدادي لكأس العالمFIFA 2026™️ والمتزامن مع المتطلبات الإلزامية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للمنتخبات المشاركة في البطولات.

وشهد الاجتماع الأول، استعراض أبرز التعديلات والمستجدات التي اعتمدت في قوانين كرة القدم، إلى جانب شرح آليات تطبيقها وتفسيرها خلال المباريات والبطولات الدولية، بما يسهم في تعزيز معرفة اللاعبين والأجهزة الفنية بأحدث التحديثات التنظيمية المتعلقة بقوانين اللعبة.

وخُصص الاجتماع الثاني لبرنامج النزاهة، وتناول عددًا من الموضوعات التوعوية المرتبطة بالنزاهة الرياضية، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، والتأكيد على أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة المعتمدة.