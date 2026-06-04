احلق شنبك.. شمس البارودي تهاجم منتقديها وتدافع عن ظهورها

ردّت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي على الانتقادات التي طالت ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تواصلها مع الجمهور ليس أمراً جديداً، بل يمتد لسنوات طويلة.

ونشرت البارودي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، لم تظهر فيه بشكل مباشر، بينما ظهرت إحدى القطط التي تربيها داخل منزلها، ووجّهت خلاله رسائل حادة لبعض المنتقدين الذين علّقوا على نشاطها عبر منصات التواصل بعد وفاة زوجها الفنان الراحل حسن يوسف.

وأكدت الفنانة المعتزلة أن وجودها على مواقع التواصل يعود إلى نحو 20 عاماً، مشيرة إلى أن زوجها الراحل كان من أوائل الداعمين لها في هذا المجال، وأنه اشترى لها جهاز الحاسوب الشخصي من لندن قبل سنوات.

وأوضحت أنها اعتادت مشاركة آرائها ومتابعة الأحداث عبر حساباتها الرسمية، معتبرة أن بعض التعليقات التي وصلت إليها اتسمت بالإساءة والتجريح، ومشددة على حقها في التعبير عن رأيها والتواصل مع متابعيها.

وخلال الفيديو، اصطحبت متابعيها في جولة داخل منزلها، بينما واصلت توجيه رسائل إلى منتقديها، داعية إياهم إلى التركيز على شؤونهم الخاصة والابتعاد عن الهجوم الشخصي والتعليقات المسيئة.