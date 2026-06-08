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اختتام الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٠ مساءً
اختتام الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ
المواطن- فريق التحرير

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اختتمت إمارة منطقة مكة المكرمة، الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن “الحج عبادة وسلوك حضاري”، في إطار نجاح موسم حج هذا العام 1447هـ، ضمن منظومة متكاملة من الأمن والتنظيم والخدمات، مكّنت ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا في إيصال رسائلها الأساسية والتوعوية إلى الحجاج، وشملت هذه الرسائل حزمة من التوجيهات والمبادئ لضمان سلامة التنظيم، كما أسهمت هذه الرسائل في ترسيخ ثقافة الالتزام والسلوك الحضاري لدى الحجاج، مما انعكس إيجاباً على سير الموسم بصورة عامة.

وأسهمت الجهات المشاركة في الحملة الوطنية الإعلامية بجهود ملموسة في إيصال رسائلها إلى ضيوف الرحمن، وتُعد أدوارها من العوامل، التي أسهمت في نجاح موسم هذا العام.

وتوّج موسم حج هذا العام 1447هـ؛ بتمكين (1,707,301) حاج وحاجة من تأدية مناسكهم بكل راحة ويُسر وطمأنينة، في أجواء مفعمة بالروحانية والسكينة والأمن والإيمان.

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