اختتام موسم حج 1447هـ وسط منظومة متكاملة رافقت ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة مغادرة آخر دفعة من ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي سخّرتها المملكة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما مكّنهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأكدت الوزارة أن نجاح موسم الحج جاء بفضل الله، ثم بما حظيت به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وبالمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، إضافة إلى الجهود المستمرة من إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، بما يجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في الارتقاء بجودة الخدمات وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن خدماتها استمرت حتى مغادرة آخر حاج، عبر منظومة تشغيلية ورقمية وميدانية متكاملة، شملت خدمات الإرشاد، والعناية، والرقابة، والتوعية، والدعم الميداني، بما أسهم في استكمال رحلة ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

وكانت الوزارة قد بدأت استعداداتها لموسم حج 1448هـ منذ الثاني عشر من ذي الحجة 1447هـ، بإعلان تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج، إيذانًا بانطلاق أعمال الإعداد المبكر للموسم المقبل، تلاها تنفيذ أعمال التقييم الشامل للموسم، ورصد فرص التحسين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز الجاهزية، ويرتقي بجودة الخدمات، ويواصل تطوير تجربة ضيوف الرحمن.

وشهد موسم حج 1447هـ تطورًا في منظومة الخدمات الرقمية عبر تطبيق “نسك”، الذي يضم أكثر من 130 خدمة رقمية، حيث سجل نحو 54 مليون تفاعل للحجاج، وتجاوز عدد مستخدميه خلال الموسم 1.3 مليون حاج، فيما بلغت مرات استخدام الخدمات الإسلامية فيه أكثر من 6 ملايين مرة، وتجاوز عدد الإشعارات التوعوية والإرشادية والصحية المقروءة نحو 22 مليون إشعار، كما استفاد أكثر من 518 ألف حاج من خدمة “المطوف الرقمي”، واستخدم نحو 959 ألف حاج خرائط “نسك”، فيما تجاوز عدد قراءات المحتوى الإرشادي في دليل الحج داخل التطبيق أكثر من 610 آلاف قراءة، وتجاوزت عمليات قراءة بطاقة “نسك” 9.5 ملايين قراءة خلال الموسم.

وفي جانب العناية بضيوف الرحمن، قدمت مراكز “نسك عناية” أكثر من 545 ألف خدمة، فيما استقبل مركز العناية بضيوف الرحمن عبر الرقم الموحد (1966) نحو 307 آلاف مكالمة، بأكثر من 11 لغة، إلى جانب توزيع قرابة 670 ألف مادة توعوية وإرشادية، فيما استفاد أكثر من 886 ألف حاج من مبادرة “فريق السعادة” التي قدمت الدعم والإرشاد والمساندة الميدانية للحجاج طوال الموسم.

وفي إطار مبادرة “حاج بلا حقيبة”، بلغ عدد الحقائب التي تم شحنها في مرحلتي القدوم والمغادرة ما يقارب 2.9 مليون حقيبة، بزيادة تجاوزت 106% مقارنة بموسم حج 1446هـ، منها أكثر من 1.58 مليون حقيبة في مرحلة القدوم، وأكثر من 1.31 مليون حقيبة في مرحلة المغادرة.

كما أسهمت المبادرة في تقليص مدة إنهاء إجراءات السفر في المطارات من ساعتين إلى 15 دقيقة، بما عزز كفاءة العمليات التشغيلية، ووفّر الوقت والجهد، وأثرى تجربة ضيوف الرحمن حتى مغادرتهم.

وأضافت الوزارة أنها نفذت أكثر من 105 آلاف جولة رقابية على مختلف مواقع الخدمة، أسهمت في خفض الملاحظات بنسبة 39% مقارنة بموسم الحج الماضي، بما يعكس فاعلية المنظومة الرقابية وجهود التحسين المستمر في الارتقاء بجودة الخدمات.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن ما تحقق خلال موسم حج 1447هـ يجسد استمرار تطوير منظومة خدمة ضيوف الرحمن، من خلال التكامل بين الجهات الحكومية، والاستثمار في التقنيات الرقمية والحلول الذكية، بما يعزز جودة الخدمات، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويرسخ مكانة المملكة نموذجًا عالميًّا في خدمة ضيوف الرحمن، لتبقى رحلة الحاج تجربة متكاملة وميسرة تبدأ من قبل لحظة الوصول وتستمر حتى المغادرة بيسر وطمأنينة.