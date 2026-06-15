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ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 2%

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 2%
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم, بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 4322.87 دولارًا للأوقية مسجلًا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو الجاري, بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس الجاري 2.5% لتصل إلى 4344.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6% إلى 70.39 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 3.3% إلى 1773.70 دولارًا, كما زاد البلاديوم 3.3% ليبلغ 1324.75 دولارًا.

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