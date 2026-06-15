ارتفاع أسعار الذهب أكثر من 2% وظائف شاغرة في مطارات جدة ترامب يعلن الرفع الفوري للحصار البحري على إيران وظائف شاغرة بـ السعودية لهندسة الطيران محطة مغلقة وناقلات غير مرخصة.. كشف ملابسات مقطع انسكاب المواد البترولية في الرياض التلفزيون الإيراني يعلن وقف الحرب والاتفاق مع أميركا رئيس الوزراء الباكستاني: نشكر السعودية وقطر وتركيا على دعمهم للتوصل إلى اتفاق السلام بين أميركا وإيران ترامب: الاتفاق مع إيران أصبح الآن مكتملًا وسيتم فتح مضيق هرمز بالكامل دون رسوم التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران ووقف فوري ودائم للعمليات العسكرية مكتبة الملك عبدالعزيز تبرز الآثار في المملكة عبر دراسات متنوعة
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم, بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 4322.87 دولارًا للأوقية مسجلًا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو الجاري, بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس الجاري 2.5% لتصل إلى 4344.80 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.6% إلى 70.39 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 3.3% إلى 1773.70 دولارًا, كما زاد البلاديوم 3.3% ليبلغ 1324.75 دولارًا.