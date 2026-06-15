قرنٌ من العناية والإتقان.. تاريخ كسوة الكعبة المشرفة في العهد السعودي ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع أسعار النفط 15 يومًا للاعتراض على المخالفات المرتبطة بأنشطة النقل غير المسددة خطوات استبدال لوحات المركبات عبر منصة أبشر الصمديات والقناديل.. زخارف إسلامية تنسج على كسوة الكعبة لوحة من الجمال والإتقان 7 أقمشة تنسج أعظم ثوب.. تفاصيل فريدة في صناعة كسوة الكعبة المشرفة المدير العام للجوازات المكلّف يزور مركز قوة الدعم والمساندة للحج تراجع الاحتياطي الإستراتيجي للنفط بأمريكا لأدنى مستوى منذ 1983 #يهمك_تعرف | حساب المواطن: الإفصاح عن دخل التابع شرط لاحتساب الاستحقاق جامعة الأمير مقرن تفتح التسجيل في برنامجي شهادة محترف الأعمال بالقيادة الإدارية والمبيعات
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي في تعاملات اليوم بعد تراجع أسعار النفط.
وارتفع سعر الذهب بمقدار 113.10 دولارًا أي بنسبة 2.67% إلى 4351.90 دولارًا للأوقية تسليم أغسطس، كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 2.221 دولارًا أي بنسبة 3.25% إلى 70.461 دولارًا للأوقية تسليم أغسطس.