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ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع أسعار النفط

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ مساءً
ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع أسعار النفط
المواطن - واس

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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي في تعاملات اليوم بعد تراجع أسعار النفط.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 113.10 دولارًا أي بنسبة 2.67% إلى 4351.90 دولارًا للأوقية تسليم أغسطس، كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 2.221 دولارًا أي بنسبة 3.25% إلى 70.461 دولارًا للأوقية تسليم أغسطس.

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