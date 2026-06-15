ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع أسعار النفط

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي في تعاملات اليوم بعد تراجع أسعار النفط.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 113.10 دولارًا أي بنسبة 2.67% إلى 4351.90 دولارًا للأوقية تسليم أغسطس، كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 2.221 دولارًا أي بنسبة 3.25% إلى 70.461 دولارًا للأوقية تسليم أغسطس.