ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 %

الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٨ مساءً
المواطن- فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في ظل متابعة الأسواق للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، لتقييم تأثيرها في توجهات السياسة النقدية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليبلغ 4504.36 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع بنحو 2 بالمئة أمس الاثنين.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 4534 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 75.85 دولارًا للأوقية، فيما زاد البلاتين بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1944.05 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1370.75 دولارًا للأوقية.

