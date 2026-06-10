ارتفاع أسعار النفط اليوم 

ارتفعت أسعار النفط بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة ضد إيران.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2% ليتجاوز 93 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط ليصل إلى 90 دولارًا.