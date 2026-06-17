ارتفاع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتًا بما يعادل 1.2% لتصل إلى 79.89 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتًا %1 لتصل إلى 76.84 دولارًا للبرميل.