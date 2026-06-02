ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4%

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.86 دولارات، ما يعادل 4.2%، لتصل إلى 94.98 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 4.80 دولارات، ما يعادل 5.5%، لتصل إلى 92.16 دولارًا للبرميل.

وأنهى خام برنت شهر مايو متراجعًا بنحو 19%، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 17%، ليسجلا أكبر هبوط شهري لهما منذ مارس 2020.