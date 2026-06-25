ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو ليتجاوز الـ1100

تجاوز عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية 1100 إصابة مؤكدة.

وكشفت وزارة الاتصالات والإعلام الكونغولية أمس في تحديثها لحالة تفشي فيروس إيبولا في البلاد عن تسجيل 1118 إصابة مؤكدة، بينها 291 حالة وفاة.

وأشارت المعطيات الرسمية إلى أن 122 مريضًا تعافوا من الفيروس، وأن 408 آخرين يتلقون العلاج حاليًا، فيما بلغ معدل الوفيات 26%.

وتظل مقاطعة إيتوري شرقي البلاد بؤرة التفشي الرئيسة، فيما لم تسجل مقاطعة ساوث كيفو أي إصابات جديدة منذ 26 مايو الماضي، مع استمرار جهود الرصد والرعاية في المناطق المتضررة.