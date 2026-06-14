ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 61 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين في الثامن من شهر يونيو الجاري إلى 61 قتيلًا على الأقل.

وأفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم، أن 40 شخصًا آخرين لا زالوا في عداد المفقودين، فيما أصيب 1403 أشخاص، إثر الزلزال الذي وقع قبالة الساحل الجنوبي لمينداناو.