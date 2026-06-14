كأس العالم 2026.. أستراليا تفوز على تركيا بهدفين دون رد تايوان ترصد 7 سفن وطائرة واحدة تابعة للصين حول أراضيها القوات المسلحة البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي 220 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام الدراسي بتعليم تبوك كأس العالم 2026.. إسكتلندا تحصد أول ثلاث نقاط على حساب هايتي فلكية جدة: هلال الفجر يُنبئ باقتراب نهاية العام الهجري 1447هـ الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك تايلند في وفاة ابنته المغرب يستهل مشواره في كأس العالم بالتعادل مع البرازيل 344 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجازان ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 61 قتيلًا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الفلبين في الثامن من شهر يونيو الجاري إلى 61 قتيلًا على الأقل.
وأفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم، أن 40 شخصًا آخرين لا زالوا في عداد المفقودين، فيما أصيب 1403 أشخاص، إثر الزلزال الذي وقع قبالة الساحل الجنوبي لمينداناو.