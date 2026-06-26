روسيا تعلن الطوارئ في القرم لمواجهة الهجمات الأوكرانية ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلاً وآلاف المصابين جبل أُحد.. تاريخ وسيرة في قلب المدينة المنورة سفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين: أعاصير وفيضانات محتملة 6 مبادئ رئيسة لاستدامة عمليات التشجير وتغيير النظام البيئي في السعودية تكساس تحتضن محطة الأخضر الحاسمة في كأس العالم 2026 زاتكا تُحبط محاولات تهريب أكثر من 25 مليون حبة و1,098 كيلو مواد مخدرة ومحظورة أمطار على منطقة جازان حتى المساء ضبط مواطن رعى 9 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز خطيب المسجد الحرام: ربوا أبناءكم على قيم الإسلام وحصنوهم من الانحرافات
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا إلى 589 قتيلاً، بحسب ما أعلنت رئيسة البلاد بالوكالة ديلسي رودريغيز، الجمعة، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة.
وقالت رودريغيز خلال اجتماع متلفز مع مسؤولين عسكريين ومدنيين إن عدد الضحايا ارتفع بشكل كبير مقارنة بالحصيلة السابقة التي بلغت 235 قتيلاً، مشيرة إلى تسجيل نحو 3000 إصابة، وسط استمرار جهود الإغاثة وتقييم الأضرار في المناطق المتضررة.
وتسببت الهزات الأرضية القوية التي ضربت العاصمة كراكاس ومحيطها في دمار واسع، وانهيارات بعدد من المباني، إضافة إلى تشريد آلاف السكان، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.
ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجة على بعد نحو 160 كيلومترًا غرب كراكاس مساء الأربعاء، قبل أن تضرب هزة أخرى بقوة 7.5 درجة بعد أقل من دقيقة، في واحدة من أقوى الزلازل التي تشهدها البلاد منذ أكثر من قرن.