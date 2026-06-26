ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلاً وآلاف المصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا إلى 589 قتيلاً، بحسب ما أعلنت رئيسة البلاد بالوكالة ديلسي رودريغيز، الجمعة، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وقالت رودريغيز خلال اجتماع متلفز مع مسؤولين عسكريين ومدنيين إن عدد الضحايا ارتفع بشكل كبير مقارنة بالحصيلة السابقة التي بلغت 235 قتيلاً، مشيرة إلى تسجيل نحو 3000 إصابة، وسط استمرار جهود الإغاثة وتقييم الأضرار في المناطق المتضررة.

وتسببت الهزات الأرضية القوية التي ضربت العاصمة كراكاس ومحيطها في دمار واسع، وانهيارات بعدد من المباني، إضافة إلى تشريد آلاف السكان، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجة على بعد نحو 160 كيلومترًا غرب كراكاس مساء الأربعاء، قبل أن تضرب هزة أخرى بقوة 7.5 درجة بعد أقل من دقيقة، في واحدة من أقوى الزلازل التي تشهدها البلاد منذ أكثر من قرن.