ارتفاع مؤشرات الأسواق الآسيوية

ارتفعت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية، اليوم، مدفوعة بالمكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا في اليابان وكوريا، وذلك بعد ارتفاع أسهم كبرى شركات تصنيع رقائق الكمبيوتر عقب نتائج مالية إيجابية أعلنتها شركات أمريكية عملاقة مثل “كوالكوم” و”مايكرون تكنولوجي”.

وفي التداولات الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 4.1% ليصل إلى 71995.59 نقطة، مع إقبال المتداولين على شراء أسهم شركات التكنولوجيا.

وصعدت أسهم شركة “طوكيو إلكترون” لتصنيع الرقائق بنسبة 7.1%، كما صعدت أسهم شركة “أدفانتيست” لتصنيع معدات اختبار الرقائق بنسبة 13.4%.

وزاد مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 5.9% ليصل إلى 8968.22 نقطة، وارتفعت أسهم “سامسونج إلكترونيكس” بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أسهم “إس كيه هاينكس” بنسبة 11.6%.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.8%، كما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.6%.

كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4% ليصل إلى 4125.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.4% ليصل إلى 23090.27 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8768.20 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي الذي يضم أسهمًا أقل في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.4% ليصل إلى 51848.90 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 0.4% ليصل إلى 25476.64 نقطة.